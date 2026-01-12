İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 12 yanvar, 2026
    • 19:17
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçirilib

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında iki təxirə salınan görüş baş tutub.

    VII turdan təxirə salınan matçda "Milli Aviasiya Akademiyası" evdə "Gənclər"i 3:0 (25:18, 25:14, 25:12), II turdan təxirə salınan qarşılaşmada isə UNEC öz meydanında "Abşeron"u 3:0 (25:15, 18:15, 25:14) hesabı ilə məğlub edib.

    Kişi voleybolçuların birinciliyində isə IX tura start verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Ordu" ilə qarşılaşan "Azərreyl" 1:3 (16:25, 23:25, 25:16, 22:25) hesabı ilə uduzub.

