Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçirilib
Komanda
- 12 yanvar, 2026
- 19:17
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında iki təxirə salınan görüş baş tutub.
VII turdan təxirə salınan matçda "Milli Aviasiya Akademiyası" evdə "Gənclər"i 3:0 (25:18, 25:14, 25:12), II turdan təxirə salınan qarşılaşmada isə UNEC öz meydanında "Abşeron"u 3:0 (25:15, 18:15, 25:14) hesabı ilə məğlub edib.
Kişi voleybolçuların birinciliyində isə IX tura start verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Ordu" ilə qarşılaşan "Azərreyl" 1:3 (16:25, 23:25, 25:16, 22:25) hesabı ilə uduzub.
