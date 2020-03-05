В Баку проходит мероприятие "Цифровое право: защита персональных данных"

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В рамках II Международной недели кибербезопасности при организационной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, партнерстве местных и международных организаций, а также компаний, получивших лицензии в соответствующей области, проводится мероприятие "Цифровое право: защита персональных данных".

Как сообщает Report, мероприятие открыл заместитель министра Эльмир Велизаде.

В своем выступлении Велизаде привел европейский опыт защиты персональных данных. По словам замминистра, за незаконное использование персональных данных в прошлом году в Евросоюзе применены штрафы в общей сложности на 350 млн евро: "В Европе установлены штрафы в достаточно больших объемах за незаконное использование персональных данных. Согласно правилам, за неправильное использование данных налагается штраф в размере 20 млн евро или 4% дохода компании. В прошлом году было взыскано 350 млн евро".

В мероприятии принимают участие представители госучреждений, неправительственных организаций, банковского сектора, международных организаций и представительств, интернет провайдеров, мобильных операторов и пр., а также эксперты ЕС, Молдовы, Израиля и других стран.