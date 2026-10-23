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    ММ принял поправки к двум кодексам о борьбе с терроризмом

    Милли Меджлис
    • 23 октября, 2026
    • 12:18
    ММ принял поправки к двум кодексам о борьбе с терроризмом

    Милли Меджлис принял в окончательном чтении вопрос усиления механизмов борьбы с финансированием терроризма в Азербайджане и уточнения ответственности юридических лиц в этой сфере.

    Как сообщает Report, предложенные в связи с этим изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были вынесены сегодня на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

    В документе отмечается, что, если вследствие ненадлежащей организации юридическим лицом контроля за финансовыми операциями в установленном законодательством порядке должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей совершат преступление, связанное с финансированием терроризма, к юридическому лицу будут применяться меры уголовно-правового характера независимо от того, было ли преступление совершено в интересах этого юридического лица или в целях защиты его интересов.

    Согласно законопроекту, существенное отличие финансирования терроризма от других преступлений экономического характера заключается в том, что основной целью данного деяния является не получение финансовой или иной экономической выгоды, а направление средств на финансирование террористического акта, террористической организации или деятельности террориста.

    Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Борьба с терроризмом
    Terrorla mübarizə ilə bağlı iki məcəlləyə dəyişikliklər qəbul edilib
    Azerbaijan tightens corporate liability for terrorism financing
    44 filmi
    44 filmi

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