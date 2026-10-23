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    Новый глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу

    Внутренняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 12:15
    Новый глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу

    Новый глава Исполнительной власти (ИВ) Ярдымлинского района Мамедов Орхан Фармаил оглу представлен коллективу и общественности района.

    Как сообщает Report, его представил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом территориально-организационных вопросов Зейнал Нагдалиев.

    На встрече были озвучены поручения и рекомендации президента, поставленные перед новым руководством района.

    Орхан Мамедов выразил благодарность за оказанное ему доверие.

    Отметим, что О. Мамедов был назначен главой ИВ Ярдымлинского района распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 октября.

    Орхан Мамедов Ярдымлы
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    Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub
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