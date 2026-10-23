Рази Нуруллаев: Рециклинг мобильных номеров создает риски для бывших владельцев

В Азербайджане необходимо установить требования к повторному вводу мобильных номеров в оборот.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Рази Нуруллаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, мобильный номер сегодня служит не только для звонков и SMS. Граждане привязывают к нему банковские счета, профили в социальных сетях, электронную почту, различные приложения, государственные и другие электронные услуги.

"Во многих случаях номер становится основным средством подтверждения входа в учетную запись или ее восстановления. Представим, что гражданин по каким-либо причинам перестает пользоваться своим номером. Через некоторое время его отключают и передают другому абоненту. Если прежний владелец не сменил контактный номер в банковских, почтовых и социальных аккаунтах, новый абонент может получать сообщения с кодами подтверждения и другие уведомления, предназначенные предыдущему пользователю. Это создает риски не только неудобств, но и утечки персональных данных, нарушения безопасности аккаунтов и потенциального мошенничества", - отметил депутат.

По его словам, необходимы единые стандарты безопасности при повторном введении неиспользуемых номеров в оборот: "К примеру, можно рассмотреть возможность установления определенного карантинного периода перед передачей номера новому абоненту, а также создания дополнительных механизмов защиты для номеров, связанных с сервисами повышенного риска. Кроме того, необходимо укрепить взаимодействие мобильных операторов, банков, поставщиков электронных услуг и социальных платформ, чтобы обеспечить безопасность аккаунтов при смене номера".

Нуруллаев также подчеркнул, что граждан необходимо информировать о возможных рисках. "Люди должны знать, что неиспользуемый мобильный номер в будущем может быть передан другому человеку. Поэтому перед отключением номера необходимо изменить контактные данные в банковских аккаунтах, социальных сетях, электронной почте и других сервисах", - добавил он.

Депутат отметил, что телефонный номер уже не просто средство связи: во многих случаях он становится ключом к цифровым аккаунтам человека. "Поэтому повторное введение номеров в оборот следует рассматривать не только как коммерческий и технический вопрос, но и как вопрос информационной безопасности", - заключил он.