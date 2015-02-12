​В Баку проходит конференция, посвященная технологиям 3D-печати

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу конференция, посвященная технологиям 3D-печати ("3D Print").

Как сообщила Report координатор конференции Анна Вавилова, в будущем планируется проведение аналогичной конференции в более широком формате.

По ее словам, на конференцию стран СНГ приглашены более 20 организаций из различных стран, которые представляют 3D-принтеры и образцы своих разработок. Свои принтеры также представляют пять компаний из Азербайджана.

Компания Picasso 3D, разработавшая первый в России 3D принтер, рассказала о технологии трехмерной печати, а приглашенный из США специалист Антон Видяшин выступил с информацией по безопасности 3D-печати.

А.Вавилова отметила, что на этот год запланировано пять конференций, и следующая конференция состоится в апреле в городе Алматы (Казахстан): "На этой конференции Казахстан впервые представит свой 3D-принтер".

Очередные конференции пройдут в Киеве, Санкт-Петербурге и Москве.