В Азербайджане закон о защите персональных данных обновляется
- 09 октября, 2025
- 15:01
Служба электронной безопасности подготовила новый проект закона "О защите персональных данных".
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы Фарид Зейналов на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025) в Баку.
По его словам, в настоящее время проект закона находится на стадии рассмотрения:
"Любые инновации должны быть реализованы с учетом обеспечения безопасности, при этом они также должны способствовать защите прав граждан. Для этого необходимо наличие соответствующей законодательной базы. Надеемся, что новый проект закона будет отвечать современным вызовам и послужит надежной защите прав граждан".
