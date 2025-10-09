Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В Азербайджане закон о защите персональных данных обновляется

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 15:01
    В Азербайджане закон о защите персональных данных обновляется

    Служба электронной безопасности подготовила новый проект закона "О защите персональных данных".

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы Фарид Зейналов на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025) в Баку.

    По его словам, в настоящее время проект закона находится на стадии рассмотрения:

    "Любые инновации должны быть реализованы с учетом обеспечения безопасности, при этом они также должны способствовать защите прав граждан. Для этого необходимо наличие соответствующей законодательной базы. Надеемся, что новый проект закона будет отвечать современным вызовам и послужит надежной защите прав граждан".

    CIDC-2025 Фарид Зейналов закон о защите персональных данных
    Azərbaycanda fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında qanun yenilənir
    Azerbaijan updates law on protection of personal data

    Последние новости

    16:02

    Никол Пашинян и Марта Кос в Брюсселе обсудили реализацию TRIPP

    В регионе
    16:01

    В Азербайджане ожидается двукратный рост потерь в результате киберинцидентов

    Финансы
    15:59

    Путин: Россия оказывает всяческое содействие расследованию крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    15:58

    На Абшероне произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля

    Другие
    15:56
    Фото

    В Баку состоялась встреча с борцами из Швейцарии

    Индивидуальные
    15:52

    СМИ: Трамп прибудет на Ближний Восток в воскресенье, где объявит о перемирии в Газе

    Другие страны
    15:50

    В Имишлинском районе в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали

    Происшествия
    15:48

    С 2026 года граждане Азербайджана смогут контролировать использование своих персональных данных

    ИКТ
    15:44

    В Азербайджане могут наказать за передачу банковской карты третьим лицам в преступных целях

    Внутренняя политика
    Лента новостей