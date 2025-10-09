В Азербайджане закон о защите персональных данных обновляется

Служба электронной безопасности подготовила новый проект закона "О защите персональных данных".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы Фарид Зейналов на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025) в Баку.

По его словам, в настоящее время проект закона находится на стадии рассмотрения:

"Любые инновации должны быть реализованы с учетом обеспечения безопасности, при этом они также должны способствовать защите прав граждан. Для этого необходимо наличие соответствующей законодательной базы. Надеемся, что новый проект закона будет отвечать современным вызовам и послужит надежной защите прав граждан".