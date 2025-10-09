İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Azərbaycanda fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında qanun yenilənir

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:32
    Azərbaycanda fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında qanun yenilənir
    Fərid Zeynalov

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) "Fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında" qanunun yeni layihəsini hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ETX-nin rəisi Fərid Zeynalov "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda qanun layihəsinə baxılır:

    "İstənilən yenilik təhlükəsizliklə balanslaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməlidir və bu innovasiyalar insanların hüquqlarının qorunmasına da xidmət etməlidir. Bunun üçün müvafiq qanunvericilik bazasının olması vacibdir. Ümid edirik ki, hazırlanmış yeni qanun layihəsi müasir çağırışlara cavab verəcək və vətəndaşların hüquqlarının etibarlı şəkildə qorunmasına xidmət edəcək".

    F. Zeynalov qeyd edib ki, istər "ağıllı şəhər"lərin infrastruktur elementləri, istərsə də IoT cihazlar və mobil telefonlar olsun, onların hamısında kütləvi şəkildə müxtəlif fərdi məlumatlar toplanır:

    "Buraya şəxsiyyət, davranış, biometrik göstəricilər və əməliyyatlara dair məlumatlar daxildir. Bu isə öz növbəsində kütləvi şəkildə kibertəhlükəsizlik riskləri yaradır. İstənilən sadə avadanlığın proqram təminatında və ya digər texniki aspektində yaranan boşluq bütün infrastrukturun kompromitasiya olunmasına gətirib çıxara bilər. Nəticədə fərdi məlumatların oğurlanması və digər təhlükəli halların baş verməsi riski artır".

    CIDC-2025 Elektron Təhlükəsizlik Xidməti Fərid Zeynalov Kibertəhlükəsizlik

    Son xəbərlər

    14:45

    DİN-in əməkdaşı: Kibertəhlükəsizlikdə əsas problemlərdən biri köhnə proqram təminatıdır

    İKT
    14:44

    Gəray Gəraybəyli psixiatriya sahəsindəki problemlərin həlli yollarından danışıb

    Sağlamlıq
    14:38

    İƏT rəsmisi: "Ümid edirik ki, əksər müsəlman ölkələri Qarabağa sərmayə qoyacaqlar"

    Biznes
    14:38

    Nuriyyə Məmmədova: Psixiatriya və narkoloji müəssisələrdə kadr çatışmazlığı problemi hələ də aktualdır

    Sosial müdafiə
    14:37
    Foto

    Sumqayıtda kəsilmiş ağacların əvəzinə yeniləri əkilib, identifikasiya etiketi vurulub

    Ekologiya
    14:33

    Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib

    İncəsənət
    14:32

    Azərbaycanda fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında qanun yenilənir

    İKT
    14:31

    Səbinə Əliyeva: Əhalinin psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılması sahəsində zəruri addımlar atılır

    Daxili siyasət
    14:30

    Ombudsman əməkdaşı: İxtisaslı psixoloji yardıma müraciət etmək bir çoxları üçün çətin qərardır

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti