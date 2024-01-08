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В Азербайджане утверждены показатели качества интернет-услуг

В Азербайджане утверждены показатели качества интернет-услуг Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила "Показатели качества услуг в сфере связи и высоких технологий, включая интернет-услуги".
ИКТ
8 января 2024 г. 10:15
В Азербайджане утверждены показатели качества интернет-услуг

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила "Показатели качества услуг в сфере связи и высоких технологий, включая интернет-услуги".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Постановлением определены основные принципы показателей качества в этих сферах. Это оперативность, точность, устойчивость, доступность, прозрачность, отсутствие дискриминации, надежность, полнота информации, ответственность, конфиденциальность и безопасность.

Кроме того, планируется повысить качество услуг в секторе ИКТ.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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