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В Азербайджане создан ресурс для обмена файлами между госучреждениями

В Азербайджане создан ресурс для обмена файлами между госучреждениями В Азербайджане заработал новый сервис share.gov.az, созданный как альтернатива "wetransfer", для обмена различными типами файлов между государственными учреждениями и защиты от утечки данных.
ИКТ
7 февраля 2023 г. 10:35
В Азербайджане создан ресурс для обмена файлами между госучреждениями

В Азербайджане заработал новый сервис share.gov.az, созданный как альтернатива "wetransfer", для обмена различными типами файлов между государственными учреждениями и защиты от утечки данных.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на Первом саммите руководителей ИТ отделов госучреждений.

В своей презентации под названием "Проделанная работа, инновации и планы на будущее" он рассказал о работе по обеспечению информационной безопасности в государственных учреждениях.

Мамедов ознакомил участников мероприятия с новыми платформами, разработанными Государственной службой специальной связи и информационной безопасности для использования государственными учреждениями - системой SOC нового поколения, предназначенной для более эффективной борьбы с киберугрозами, новой службой электронной почты, сетью "AzStateNet" и о проекте "SIM3", разработанном вместе с европейской организацией "Open CSIRT Foundation".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət qurumları üçün "wetransfer"ə alternativ resurs yaradılıb

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