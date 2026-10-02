В Азербайджане разрабатывают правила использования ИИ в госорганах

В Азербайджане приступили к разработке правил использования искусственного интеллекта в государственных органах и требований к его внедрению.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках ADEX 2026.

По его словам, служба наделена полномочиями по выявлению рисков, которые может создавать искусственный интеллект.

"Для обсуждения этой темы в Азербайджане традиционно проводится саммит руководителей, отвечающих за информационную безопасность и ИТ в государственных органах", - отметил Новрузов.

Он сообщил, что девятый такой саммит состоится 20 октября текущего года. Его основной темой станет безопасность искусственного интеллекта.

"Приглашенные специалисты обозначат ряд направлений в сфере безопасности. На саммите пройдут панельные сессии и обсуждения по соответствующим направлениям. В ближайшее время государственным органам будут направлены официальные письма об участии, а их представители будут приглашены на мероприятие", - сказал Новрузов.