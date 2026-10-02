В Азербайджане разрабатывают правила использования ИИ в госорганах
- 02 октября, 2026
- 13:53
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В Азербайджане приступили к разработке правил использования искусственного интеллекта в государственных органах и требований к его внедрению.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках ADEX 2026.
По его словам, служба наделена полномочиями по выявлению рисков, которые может создавать искусственный интеллект.
"Для обсуждения этой темы в Азербайджане традиционно проводится саммит руководителей, отвечающих за информационную безопасность и ИТ в государственных органах", - отметил Новрузов.
Он сообщил, что девятый такой саммит состоится 20 октября текущего года. Его основной темой станет безопасность искусственного интеллекта.
"Приглашенные специалисты обозначат ряд направлений в сфере безопасности. На саммите пройдут панельные сессии и обсуждения по соответствующим направлениям. В ближайшее время государственным органам будут направлены официальные письма об участии, а их представители будут приглашены на мероприятие", - сказал Новрузов.