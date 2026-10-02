İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanda süni intellektin təhlükəsizliyi ilə bağlı zirvə toplantısı keçiriləcək

    İKT
    • 02 oktyabr, 2026
    • 13:23
    Azərbaycanda süni intellektin təhlükəsizliyi ilə bağlı zirvə toplantısı keçiriləcək

    Azərbaycanda dövlət qurumlarında süni intellektdən istifadə qaydaları və tətbiqi istiqamətində tələblərin formalaşdırılması üzrə işlərə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin İdarə rəisi Nadir Novruzov "ADEX 2026 – VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi" çərçivəsində panel müzakirədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, süni intellektin yarada biləcəyi risklərin müəyyən edilməsi istiqamətində səlahiyyətlər Xidmətə verilib: "Bu mövzunu əhatə etmək üçün ənənəvi olaraq Azərbaycanda dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi və İT rəhbərlərinin zirvə toplantısı keçirilir".

    N. Novruzov diqqətə çatdırıb ki, bu il oktyabrın 20-də IX belə toplantı baş tutacaq və əsas mövzusu süni intellektin təhlükəsizliyi olacaq: "Dəvət olunmuş mütəxəssislər tərəfindən təhlükəsizliklə bağlı müəyyən istiqamətlər veriləcək. Toplantıda panel sessiyalarımız keçiriləcək və müvafiq istiqamətlərdə müzakirələr aparılacaq. Yaxın vaxtlarda dövlət qurumlarına iştirakla bağlı rəsmi məktublar ünvanlanacaq və qurum nümayəndələri həmin tədbirə dəvət ediləcəklər".

    Nadir Novruzov Süni intellekt (AI) Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
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