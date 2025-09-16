В Азербайджане появятся первые лаборатории прототипирования для инновационных проектов - ЭКСКЛЮЗИВ

В рамках инициативы по созданию Инновационного центра на базе Нахчыванского государственного университета планируется открытие лаборатории прототипирования.

Об этом сообщил Report заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Халыгов.

"Здесь студенты и предприниматели смогут разрабатывать и тестировать собственные продукты", - сказал зампред İRİA.

По его словам, агентство также ведет переговоры с Азербайджанским государственным нефтяным и промышленным университетом о создании аналогичной лаборатории, которая будет способствовать развитию технологически ориентированных стартапов.

"Ожидается, что данная лаборатория начнет функционировать в 2025 году", - отметил Р. Халыгов.

Напомним, открытие Инновационного центра в Нахчыване запланировано также на текущий год.