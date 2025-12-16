Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ГПС пресекла контрабанду 31 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    • 16 декабря, 2025
    • 12:31
    ГПС пресекла контрабанду 31 кг наркотиков из Ирана

    Госпогранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабанды 31 кг наркотиков из Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, инцидент произошел 15 декабря в зоне ответственности Лянкяранского погранотряда.

    По информации ведомства, пограничники выявили признаки нарушения государственной границы со стороны Ирана, после чего пограничная застава была поднята по команде "К оружию", а служебная территория полностью блокирована.

    В результате были задержаны жители Лянкяранского района - Шахбазов Гадир (1985 г.р.) и Бабаев Замиг (1986 г.р.), которые пытались незаконно ввезти на территорию страны наркотические средства общим весом 31 килограмм.

    По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

