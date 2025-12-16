WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İrandan 31 kq narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:06
    İrandan 31 kq narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan 31 kq narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dekabrın 15-də saat 23:00 radələrində DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İrandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması əlamətləri aşkar olunub.

    Sərhəd zastavası "Silaha" komandası üzrə qaldırılmış, xidməti ərazi tam qapadılıb.

    Keçirilmiş kompleks sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində dövlət sərhədini pozmaqla ümumi çəkisi 31 kiloqram narkotik vasitəni ölkə ərazisinə gətirməyə cəhd göstərən Lənkəran rayon sakinləri – 1985-ci il təvəllüdlü Şahbazov Qədir Hüseynağa oğlu və 1986-cı il təvəllüdlü Babayev Zamiq Mövsümağa oğlu saxlanılıb.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Dövlət Sərhəd Xidməti İran külli miqdarda narkotik

