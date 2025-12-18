WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Eldar Salahov: "Bakı limanından Çin avtomobillərinin və ehtiyat hissələrinin daşınmasında böyük artım var"

    İnfrastruktur
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:26
    Eldar Salahov: Bakı limanından Çin avtomobillərinin və ehtiyat hissələrinin daşınmasında böyük artım var

    Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanına gələn yüklərin əsas istiqaməti Şərqdən Qərbədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının direktoru Eldar Salahov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yüklərin təxminən 38-40 %-i Çindən gələn idxal və tranzit yükləridir:

    "Xüsusilə son zamanlar Çin istehsalı olan avtomobillərin və ehtiyat hissələrinin daşınmasında böyük artım müşahidə olunur. Bununla yanaşı, İsveçrə, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Gürcüstan kimi ənənəvi ticarət tərəfdaşlarımızla da əməkdaşlığımız genişlənir".

    Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı Eldar Salahov

    Son xəbərlər

    12:57

    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Digər ölkələr
    12:53

    Azərbaycan çempionunun qış fasiləsində hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    12:49

    EDB sədri: "Hazırda 4 milyard dollarlıq layihələr razılaşdırma mərhələsindədir"

    Maliyyə
    12:49

    Yaroslav Mandron: "Özbəkistan EDB vasitəsilə MDB ölkələrinə ixracı təxminən 20 % artırmaq potensialına malikdir"

    Maliyyə
    12:45

    Komitə rəsmisi: Müəyyən videolarda uşaqların üzünün göstərilməsi qadağan edilə bilər

    Sosial müdafiə
    12:44

    Almaniya Ukraynaya 70 milyon avro əlavə yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib

    Region
    12:37

    İş adamı: "KOB-ların inkişafına əsas maneələr lazımi kadrlara və maliyyəyə əlçatanlıqla bağlıdır"

    Biznes
    12:35
    Foto

    AMADA Müşahidə Şurasının 2025-ci ildə sonuncu iclası keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti