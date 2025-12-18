WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Marat Tagaev: Bugünkü forum Türk dünyasında media əlaqələrinin gücləndirilməsi baxımından mühüm addımdır

    Media
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:26
    Marat Tagaev: Bugünkü forum Türk dünyasında media əlaqələrinin gücləndirilməsi baxımından mühüm addımdır

    Bugünkü forum Türk dünyasında media əlaqələrinin gücləndirilməsi baxımından mühüm addımdır.

    "Report"un Ankaraya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın mədəniyyət, informasiya və gənclər siyasəti nazirinin müavini Marat Tagaev Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, dayanıqlı inkişaf və regional sabitliyin təmin olunmasında medianın, eləcə də informasiyanın rolu əsas amillərdən biridir:

    "Bu forum Türk dünyasında kommunikasiya və media sahəsində qarşılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi baxımından mühüm strateji addımdır. Bu forum ortaq baxışların formalaşdırılmasına xidmət edir. Biz bu forumu ortaq qərarların formalaşdırılması, konstruktiv fikir mübadiləsinin aparılması və gələcək birgə təşəbbüslərin əsasının qoyulması üçün mühüm platforma kimi dəyərləndiririk. Qırğızıstan bundan sonra da birgə təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazırdır".

    türk dünyası Qırğızıstan dezinformasiya media

    Son xəbərlər

    12:57

    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Digər ölkələr
    12:53

    Azərbaycan çempionunun qış fasiləsində hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    12:49

    EDB sədri: "Hazırda 4 milyard dollarlıq layihələr razılaşdırma mərhələsindədir"

    Maliyyə
    12:49

    Yaroslav Mandron: "Özbəkistan EDB vasitəsilə MDB ölkələrinə ixracı təxminən 20 % artırmaq potensialına malikdir"

    Maliyyə
    12:45

    Komitə rəsmisi: Müəyyən videolarda uşaqların üzünün göstərilməsi qadağan edilə bilər

    Sosial müdafiə
    12:44

    Almaniya Ukraynaya 70 milyon avro əlavə yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib

    Region
    12:37

    İş adamı: "KOB-ların inkişafına əsas maneələr lazımi kadrlara və maliyyəyə əlçatanlıqla bağlıdır"

    Biznes
    12:35
    Foto

    AMADA Müşahidə Şurasının 2025-ci ildə sonuncu iclası keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti