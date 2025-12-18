ABŞ-nin Anti-Dopinq Agentliyi rusiyalı MMA döyüşçüsünü diskvalifikasiya edib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    ABŞ-nin Anti-Dopinq Agentliyi (USADA) rusiyalı MMA döyüşçüsü Movlid Xaybulayevi 1 il müddətinə diskvalifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə USADA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İdmançı anti-dopinq qaydalarını pozduğuna görə yarışlardan kənarlaşdırılıb. Avqustda Xaybulayevdən götürülən testdə rekombinant eritropoetin aşkarlanıb.

    35 yaşlı idmançının diskvalifikasiyası 2025-ci il avqustun 1-dən hesablanacaq.

    Qeyd edək ki, M.Xaybulayev MMA-da keçirdiyi 22 döyüşün 21-də qələbə qazanıb. O, 2021-ci ildə "Professional Fighters League"də orta yüngül çəki dərəcəsində çempion olub.

