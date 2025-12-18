WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    AQEM Katibliyinin 2026-cı il üçün büdcəsinə dair qərar qəbul olunub

    Xarici siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:20
    AQEM Katibliyinin 2026-cı il üçün büdcəsinə dair qərar qəbul olunub

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Katibliyinin 2026-cı il üçün büdcəsinə dair qərar qəbul olunub.

    Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, bu, AQEM Xüsusi İşçi Qrupu və Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin onlayn iclasında baş tutub.

    İclaslarda AQEM-ə üzv dövlətlər Müşavirə və onun məşvərətçi orqanları çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin əsas istiqamətlərini, etimad quruculuğu tədbirlərinə dair plan və müvafiq konsepsiyaları, eləcə də 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan əlaqədar tədbirləri müzakirə ediblər.

    Üzv dövlətlər həmçinin AQEM-in institusional inkişafı, o cümlədən 6-cı AQEM Sammitinin qərarına uyğun olaraq Müşavirənin beynəlxalq təşkilata çevrilməsi istiqamətində davam edən transformasiya prosesi barədə fikir mübadiləsi apararaq bu istiqamətdə Sədrliyin fəaliyyətinə dəstəklərini ifadə ediblər.

    Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası zamanı Baş katib Azərbaycan sədrliyi dövründə 2025-ci il ərzində AQEM-in fəaliyyəti barədə illik hesabatı üzv dövlətlərə təqdim edib.

    Komitədə AQEM-in Etimad Quruculuğu Tədbirlərinin İcra Planına və 2026-cı il üçün AQEM Katibliyinin büdcəsinə dair qərarlar, eləcə də digər prosedur qərarlar nəzərdən keçirilərək qəbul olunub.

    AQEM Xarici İşlər Nazirliyi AQEM Katibliyi

    Son xəbərlər

    13:00

    Tokayev Yaponiyada 3,7 milyard dollarlıq sazişlərə imza atacaq

    Region
    12:57

    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Digər ölkələr
    12:53

    Azərbaycan çempionunun qış fasiləsində hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    12:49

    EDB sədri: "Hazırda 4 milyard dollarlıq layihələr razılaşdırma mərhələsindədir"

    Maliyyə
    12:49

    Yaroslav Mandron: "Özbəkistan EDB vasitəsilə MDB ölkələrinə ixracı təxminən 20 % artırmaq potensialına malikdir"

    Maliyyə
    12:45

    Komitə rəsmisi: Müəyyən videolarda uşaqların üzünün göstərilməsi qadağan edilə bilər

    Sosial müdafiə
    12:44

    Almaniya Ukraynaya 70 milyon avro əlavə yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib

    Region
    12:37

    İş adamı: "KOB-ların inkişafına əsas maneələr lazımi kadrlara və maliyyəyə əlçatanlıqla bağlıdır"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti