В СВМДА утвердили бюджет на 2026 год

Государства-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на онлайн-заседании Специальной рабочей группы и Комитета высокопоставленных должностных лиц утвердили бюджет Секретариата на 2026 год.

Как сообщили Report в МИД, участники обсудили ключевые направления сотрудничества в рамках Совещания и его консультативных органов, а также планы и концепции по мерам укрепления доверия, включая мероприятия, запланированные на следующий год.

Кроме того, государства-члены обменялись мнениями об институциональном развитии СВМДА, включая продолжающийся процесс трансформации Совещания в международную организацию в соответствии с решением 6-го Саммита, и подтвердили поддержку деятельности председательства в этом направлении.

Генеральный секретарь СВМДА представил участникам годовой отчет о деятельности организации в 2025 году в период председательства Азербайджана. В ходе заседания также был рассмотрен и принят План реализации мер укрепления доверия на 2026 год, бюджет Секретариата и ряд других решений.