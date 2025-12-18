Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В СВМДА утвердили бюджет на 2026 год

    • 18 декабря, 2025
    • 13:15
    В СВМДА утвердили бюджет на 2026 год

    Государства-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на онлайн-заседании Специальной рабочей группы и Комитета высокопоставленных должностных лиц утвердили бюджет Секретариата на 2026 год.

    Как сообщили Report в МИД, участники обсудили ключевые направления сотрудничества в рамках Совещания и его консультативных органов, а также планы и концепции по мерам укрепления доверия, включая мероприятия, запланированные на следующий год.

    Кроме того, государства-члены обменялись мнениями об институциональном развитии СВМДА, включая продолжающийся процесс трансформации Совещания в международную организацию в соответствии с решением 6-го Саммита, и подтвердили поддержку деятельности председательства в этом направлении.

    Генеральный секретарь СВМДА представил участникам годовой отчет о деятельности организации в 2025 году в период председательства Азербайджана. В ходе заседания также был рассмотрен и принят План реализации мер укрепления доверия на 2026 год, бюджет Секретариата и ряд других решений.

    AQEM Katibliyinin 2026-cı il üçün büdcəsinə dair qərar qəbul olunub

