Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİV
- 16 sentyabr, 2025
- 15:56
Naxçıvan Dövlət Universitetinin bazasında İnnovasiya Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü çərçivəsində prototipləşdirmə laboratoriyasının açılması planlaşdırılır.
Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Rəşad Xalıqov məlumat verib.
"Burada tələbələr və sahibkarlar öz məhsullarını hazırlaya və sınaqdan keçirə biləcəklər", - o, bildirib.
R.Xalıqovun sözlərinə görə, Agentlik həmçinin texnologiyayönümlü startapların inkişafına töhfə verəcək oxşar laboratoriyanın yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə danışıqlar aparır.
"Bu laboratoriyanın 2025-ci ildə fəaliyyətə başlayacağı gözlənilir", - R.Xalıqov qeyd edib.
Bu il Naxçıvanda İnnovasiya Mərkəzinin açılışı da planlaşdırılıb.