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    В Азербайджане организуют программы обучения по цифровой трансформации

    ИКТ
    • 01 октября, 2026
    • 11:16
    В Азербайджане организуют программы обучения по цифровой трансформации

    В Азербайджане до конца этого года будут реализованы специализированные программы обучения в сфере цифровой трансформации.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на первой панельной сессии Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, в этот период также будут изучены новые темы в соответствии с запросами стран-партнеров.

    "Все это является краеугольным камнем устойчивого цифрового механизма, направленного на повышение национального цифрового потенциала", - сказал он.

    Самеддин Асадов Медиа Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya üzrə ixtisaslaşmış təlim proqramları reallaşdırılacaq
    Azerbaijan to implement specialized digital transformation training programs by year-end
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