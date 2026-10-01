В Азербайджане организуют программы обучения по цифровой трансформации

В Азербайджане до конца этого года будут реализованы специализированные программы обучения в сфере цифровой трансформации.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на первой панельной сессии Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, в этот период также будут изучены новые темы в соответствии с запросами стран-партнеров.

"Все это является краеугольным камнем устойчивого цифрового механизма, направленного на повышение национального цифрового потенциала", - сказал он.