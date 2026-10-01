В Азербайджане организуют программы обучения по цифровой трансформации
ИКТ
- 01 октября, 2026
- 11:16
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В Азербайджане до конца этого года будут реализованы специализированные программы обучения в сфере цифровой трансформации.
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на первой панельной сессии Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
По его словам, в этот период также будут изучены новые темы в соответствии с запросами стран-партнеров.
"Все это является краеугольным камнем устойчивого цифрового механизма, направленного на повышение национального цифрового потенциала", - сказал он.
Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya üzrə ixtisaslaşmış təlim proqramları reallaşdırılacaq
Azerbaijan to implement specialized digital transformation training programs by year-end
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