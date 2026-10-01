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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya üzrə ixtisaslaşmış təlim proqramları reallaşdırılacaq

    İKT
    • 01 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya üzrə ixtisaslaşmış təlim proqramları reallaşdırılacaq

    Bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya sahəsində ixtisaslaşmış təlim proqramları həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə (AQEM) Media Forumu çərçivəsində təşkil olunmuş birinci panel sessiyada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həmin müddətdə tərəfdaş ölkələrdən gələn sorğulara cavab olaraq yeni mövzular da araşdırılacaq: "Bütün bunlar milli rəqəmsal potensialın artırılması istiqamətində davamlı rəqəmsal mexanizm üçün təməl daşıdır".

    Saməddin Əsədov Rəqəmsal transformasiya Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    В Азербайджане организуют программы обучения по цифровой трансформации
    Azerbaijan to implement specialized digital transformation training programs by year-end
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