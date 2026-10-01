Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya üzrə ixtisaslaşmış təlim proqramları reallaşdırılacaq
İKT
- 01 oktyabr, 2026
- 10:57
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Bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya sahəsində ixtisaslaşmış təlim proqramları həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirədə (AQEM) Media Forumu çərçivəsində təşkil olunmuş birinci panel sessiyada bildirib.
Onun sözlərinə görə, həmin müddətdə tərəfdaş ölkələrdən gələn sorğulara cavab olaraq yeni mövzular da araşdırılacaq: "Bütün bunlar milli rəqəmsal potensialın artırılması istiqamətində davamlı rəqəmsal mexanizm üçün təməl daşıdır".
В Азербайджане организуют программы обучения по цифровой трансформации
Azerbaijan to implement specialized digital transformation training programs by year-end
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