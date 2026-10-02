Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 03:02
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, 2026-cı ilin fevral ayında İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı.
"Report" xəbər verir ki, o, Texasda tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatının başlanmasını xatırladıb.
"İran nüvə silahı əldə etmək üzrə idi. Üç-dörd həftə, bəlkə də daha az vaxt qalmışdı. Əgər onlar nüvə silahı əldə etsəydilər, bütün oyun bitmiş olardı. Biz buna yol verə bilməzdik", - Tramp bildirib.
Qeyd edək ki, sentyabrın sonunda İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Tehranın nüvə silahı yaratmaq ərəfəsində olması ilə bağlı iddiaları rədd edib və onları yalan adlandırıb.
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