İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 03:02
    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, 2026-cı ilin fevral ayında İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı.

    "Report" xəbər verir ki, o, Texasda tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatının başlanmasını xatırladıb.

    "İran nüvə silahı əldə etmək üzrə idi. Üç-dörd həftə, bəlkə də daha az vaxt qalmışdı. Əgər onlar nüvə silahı əldə etsəydilər, bütün oyun bitmiş olardı. Biz buna yol verə bilməzdik", - Tramp bildirib.

    Qeyd edək ki, sentyabrın sonunda İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Tehranın nüvə silahı yaratmaq ərəfəsində olması ilə bağlı iddiaları rədd edib və onları yalan adlandırıb.

    Donald Tramp Nüvə silahı İran İslam Respublikası
    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия
    MiniBoss
    MiniBoss

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