Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 02:44
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в феврале 2026 года Иран якобы находился в нескольких неделях от получения ядерного оружия.
Как передает Report, об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Техасе и вспоминая начало американской операции против Ирана.
"Иран вот-вот должен был получить ядерное оружие. До этого оставалось три-четыре недели, а может, и меньше. Если бы у них появилось ядерное оружие, вся игра была бы окончена. Мы не могли этого позволить", - заявил Трамп.
Отметим, что в конце сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг утверждения о том, что Тегеран находился на пороге создания ядерного оружия, назвав их ложными.
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