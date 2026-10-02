Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что в феврале 2026 года Иран якобы находился в нескольких неделях от получения ядерного оружия.

Как передает Report, об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Техасе и вспоминая начало американской операции против Ирана.

"Иран вот-вот должен был получить ядерное оружие. До этого оставалось три-четыре недели, а может, и меньше. Если бы у них появилось ядерное оружие, вся игра была бы окончена. Мы не могли этого позволить", - заявил Трамп.

Отметим, что в конце сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг утверждения о том, что Тегеран находился на пороге создания ядерного оружия, назвав их ложными.