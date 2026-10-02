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    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 02:44
    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в феврале 2026 года Иран якобы находился в нескольких неделях от получения ядерного оружия.

    Как передает Report, об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Техасе и вспоминая начало американской операции против Ирана.

    "Иран вот-вот должен был получить ядерное оружие. До этого оставалось три-четыре недели, а может, и меньше. Если бы у них появилось ядерное оружие, вся игра была бы окончена. Мы не могли этого позволить", - заявил Трамп.

    Отметим, что в конце сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг утверждения о том, что Тегеран находился на пороге создания ядерного оружия, назвав их ложными.

    Дональд Трамп Аббас Арагчи Ядерное оружие Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı
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