Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 02:48
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ABŞ Avropa ölkələrinə öz ehtiyatlarından dizel yanacağını dünya bazarına tədarük etməyə başlamaları ilə bağlı müraciət edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Texasda jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.
Vaşinqtonun bununla bağlı Avropa ölkələrinə müraciət edib-etməyəcəyi ilə bağlı suala cavab verən ABŞ lideri belə bir imkanın nəzərdən keçirildiyini deyib.
"Biz bunu edə bilərik. Onlarda müəyyən həcmdə dizel yanacağı var, amma qiymətlər aşağı düşür. Bütün qiymətlər aşağı düşür", – deyə Tramp bildirib.
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