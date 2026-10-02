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    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 02:48
    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    ABŞ Avropa ölkələrinə öz ehtiyatlarından dizel yanacağını dünya bazarına tədarük etməyə başlamaları ilə bağlı müraciət edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Texasda jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.

    Vaşinqtonun bununla bağlı Avropa ölkələrinə müraciət edib-etməyəcəyi ilə bağlı suala cavab verən ABŞ lideri belə bir imkanın nəzərdən keçirildiyini deyib.

    "Biz bunu edə bilərik. Onlarda müəyyən həcmdə dizel yanacağı var, amma qiymətlər aşağı düşür. Bütün qiymətlər aşağı düşür", – deyə Tramp bildirib.

    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива
    MiniBoss
    MiniBoss

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