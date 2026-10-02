Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 01:59
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
США могут обратиться к европейским странам с просьбой начать поставки дизельного топлива из своих резервов на мировой рынок.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Техасе.
Отвечая на вопрос, намерен ли Вашингтон обратиться к европейским странам с соответствующей просьбой, американский лидер заявил, что такая возможность рассматривается.
"Мы можем сделать это. У них есть некоторый объем дизельного топлива, но цены снижаются. Все цены снижаются", - сказал Трамп.
Последние новости
05:59
Трамп заявил о серьезных проблемах в ЕвропеДругие страны
05:25
Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компанийДругие страны
04:43
Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6Другие страны
04:16
Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в КонгрессДругие страны
03:58
The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеляДругие страны
03:21
В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"Формула 1
02:44
Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружияДругие страны
02:17
Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТОДругие страны
01:59