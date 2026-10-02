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    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 01:59
    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    США могут обратиться к европейским странам с просьбой начать поставки дизельного топлива из своих резервов на мировой рынок.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Техасе.

    Отвечая на вопрос, намерен ли Вашингтон обратиться к европейским странам с соответствующей просьбой, американский лидер заявил, что такая возможность рассматривается.

    "Мы можем сделать это. У них есть некоторый объем дизельного топлива, но цены снижаются. Все цены снижаются", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Дизельное топливо
    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər
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