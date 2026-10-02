Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

США могут обратиться к европейским странам с просьбой начать поставки дизельного топлива из своих резервов на мировой рынок.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Техасе.

Отвечая на вопрос, намерен ли Вашингтон обратиться к европейским странам с соответствующей просьбой, американский лидер заявил, что такая возможность рассматривается.

"Мы можем сделать это. У них есть некоторый объем дизельного топлива, но цены снижаются. Все цены снижаются", - сказал Трамп.