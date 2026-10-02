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    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 02:06
    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Avropa ölkələri enerji resurslarının qiymətlərini sabitləşdirmək məqsədilə mart ayında öz ehtiyatlarından milyonlarla barel neftin dünya bazarına çıxarılması ilə bağlı götürdükləri öhdəlikləri hələ də yerinə yetirməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ qlobal enerji bazarlarının sabitləşdirilməsi ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirir. Bununla yanaşı, Avropa ölkələri əvvəllər vəd etdikləri tədarükləri sürətləndirməli və davam edən fasilələrin aradan qaldırılması üçün əlavə həcmlər təqdim etməlidirlər.

    "Amerikalı fermerlər, yük maşını sürücüləri və müəssisələr qlobal dizel yanacağı çatışmazlığının yükünü daşımamalıdır. Amerika üzərinə düşəni edir. Biz müttəfiqlərimizin öz öhdəliklərini konkret addımlarla dəstəkləyəcəyinə ümid edirik", – deyə Bessent yazıb.

    Brent markalı neft Avropa İttifaqı (Aİ) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Бессент призвал Европу ускорить поставки нефти из резервов
    MiniBoss
    MiniBoss

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