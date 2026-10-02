Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Бессент призвал Европу ускорить поставки нефти из резервов

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 01:21
    Бессент призвал Европу ускорить поставки нефти из резервов

    Европейские страны до сих пор не выполнили взятые в марте обязательства по поставке на мировой рынок миллионов баррелей нефти из своих резервов для стабилизации цен на энергоресурсы.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, США выполняют свои обязательства по стабилизации мировых энергетических рынков, тогда как европейским странам необходимо ускорить ранее обещанные поставки и предоставить дополнительные объемы для устранения сохраняющихся перебоев.

    "Американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны нести на себе бремя глобального дефицита дизельного топлива. Америка делает свое дело. Мы рассчитываем, что наши союзники подкрепят свои обязательства конкретными действиями", - написал Бессент.

    Скотт Бессент Европейские страны Поставки нефти
    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:59

    Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе

    Другие страны
    05:25

    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Другие страны
    04:43

    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Другие страны
    04:16

    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Другие страны
    03:58

    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Другие страны
    03:21

    В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

    Формула 1
    02:44

    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Другие страны
    02:17

    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Другие страны
    01:59

    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    Другие страны
    Лента новостей