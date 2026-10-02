Бессент призвал Европу ускорить поставки нефти из резервов

Европейские страны до сих пор не выполнили взятые в марте обязательства по поставке на мировой рынок миллионов баррелей нефти из своих резервов для стабилизации цен на энергоресурсы.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в социальной сети X.

По его словам, США выполняют свои обязательства по стабилизации мировых энергетических рынков, тогда как европейским странам необходимо ускорить ранее обещанные поставки и предоставить дополнительные объемы для устранения сохраняющихся перебоев.

"Американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны нести на себе бремя глобального дефицита дизельного топлива. Америка делает свое дело. Мы рассчитываем, что наши союзники подкрепят свои обязательства конкретными действиями", - написал Бессент.