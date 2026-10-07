İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Bolqarıstan ABŞ-ni ticarət gəmilərinə dron hücumunun araşdırılmasına cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 21:56
    Bolqarıstan ABŞ-ni ticarət gəmilərinə dron hücumunun araşdırılmasına cəlb edəcək

    Bolqarıstan Qara dənizdəki müstəsna iqtisadi zonasında iki ticarət gəmisinə hücum edən pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) mənşəyini ABŞ, Türkiyə və Rumıniyanın dəstəyi ilə müəyyən etmək niyyətindədir.

    "Report" Bolqarıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin baş naziri Rumen Radev Milli Təhlükəsizlik üzrə Məşvərət Şurasının iclasının yekunlarına əsasən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Sofiyanın hücumun arxasında Rusiyanın dayandığını birmənalı şəkildə təsdiqləməyə imkan verən sübutları yoxdur.

    "Milli təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə fərziyyələrlə işləyə bilmərik", - Radev vurğulayıb.

    Bolqarıstan tərəfi Türkiyə və Rumıniya ilə birgə, həmçinin ABŞ-nin mümkün dəstəyi ilə "Able" və "Alfa Watan" gəmilərinin hücuma məruz qaldığı əraziləri yoxlamağı planlaşdırır. Hakimiyyət orqanları PUA qalıqlarını tapmağı və onların mənşəyini müəyyənləşdirməyi gözləyir.

    "Able" suyun üzərində qalıb, "Alfa Watan" isə hücumdan sonra batıb.

    Bolqarıstan Qara dəniz Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Болгария привлечет США к расследованию атаки дронов на торговые суда
    Bulgaria turns to US, Türkiye and Romania over Black Sea drone attacks
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti