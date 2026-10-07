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    Болгария привлечет США к расследованию атаки дронов на торговые суда

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 21:25
    Болгария привлечет США к расследованию атаки дронов на торговые суда

    Болгария намерена при содействии США, Турции и Румынии установить происхождение беспилотников, атаковавших два торговых судна в ее исключительной экономической зоне в Черном море.

    Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев по итогам заседания Консультативного совета по национальной безопасности.

    По его словам, на данный момент у Софии нет доказательств, позволяющих однозначно утверждать, что за атакой стоит Россия.

    "В вопросах, касающихся национальной безопасности, мы не можем работать с гипотезами", - подчеркнул Радев.

    Болгарская сторона планирует совместно с Турцией и Румынией и при возможном содействии США обследовать районы, где были атакованы суда Able и Alfa Watan. Власти рассчитывают обнаружить обломки беспилотников и установить их происхождение.

    Able остается на плаву, тогда как Alfa Watan затонул после атаки.

    Радев отметил, что результаты расследования должны позволить определить, кому принадлежали беспилотники - России или Украине.

    Болгария Соединенные Штаты Америки (США)
    Bolqarıstan ABŞ-ni ticarət gəmilərinə dron hücumunun araşdırılmasına cəlb edəcək
    Bulgaria turns to US, Türkiye and Romania over Black Sea drone attacks
    MiniBoss
    MiniBoss

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