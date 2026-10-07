Болгария привлечет США к расследованию атаки дронов на торговые суда

Болгария намерена при содействии США, Турции и Румынии установить происхождение беспилотников, атаковавших два торговых судна в ее исключительной экономической зоне в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев по итогам заседания Консультативного совета по национальной безопасности.

По его словам, на данный момент у Софии нет доказательств, позволяющих однозначно утверждать, что за атакой стоит Россия.

"В вопросах, касающихся национальной безопасности, мы не можем работать с гипотезами", - подчеркнул Радев.

Болгарская сторона планирует совместно с Турцией и Румынией и при возможном содействии США обследовать районы, где были атакованы суда Able и Alfa Watan. Власти рассчитывают обнаружить обломки беспилотников и установить их происхождение.

Able остается на плаву, тогда как Alfa Watan затонул после атаки.

Радев отметил, что результаты расследования должны позволить определить, кому принадлежали беспилотники - России или Украине.