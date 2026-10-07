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    Nazir: Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 22:16
    Nazir: Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə verilib

    Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə verilib.

    Bunu "Report" və İTV-yə müsahibəsində ədliyyə naziri Fərid Əhmədov deyib.

    Nazir qeyd edib ki, bu, süni intellekt əsaslı həllərin istifadəyə verilməsi çərçivəsindədir və bu da, əsasən, notariat sahəsindədir:

    "Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə vermişik ki, vətəndaşlar notariuslara alqı-satqı məqsədilə gedəndə öncədən əmlakın dəyərini müəyyən edə bilsinlər".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Fərid Əhmədov Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Süni intellekt (AI) Əmlak qiymətləndirmə xidməti
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