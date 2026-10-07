Nazir: Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə verilib
Daxili siyasət
- 07 oktyabr, 2026
- 22:16
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Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə verilib.
Bunu "Report" və İTV-yə müsahibəsində ədliyyə naziri Fərid Əhmədov deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu, süni intellekt əsaslı həllərin istifadəyə verilməsi çərçivəsindədir və bu da, əsasən, notariat sahəsindədir:
"Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə vermişik ki, vətəndaşlar notariuslara alqı-satqı məqsədilə gedəndə öncədən əmlakın dəyərini müəyyən edə bilsinlər".
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
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