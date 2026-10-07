Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Фарид Ахмедов: В Азербайджане запущен инструмент ИИ для оценки имущества

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 22:16
    Фарид Ахмедов: В Азербайджане запущен инструмент ИИ для оценки имущества

    В нотариальной сфере Азербайджана внедряются передовые решения на базе искусственного интеллекта.

    Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

    По словам министра, в рамках цифровизации ведомства запущен новый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта для оценки имущества.

    "Мы запустили новый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта для оценки имущества, чтобы граждане, обращаясь к нотариусам с целью купли-продажи, могли заранее определить стоимость имущества", - отметил он.

    С полным тестом интервью можно ознакомиться здесь.

    Фарид Ахмедов Искусственный интеллект (ИИ) Нотариальная система
    Nazir: Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə verilib
    Minister: Azerbaijan launches new AI-powered tool for property valuation
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей