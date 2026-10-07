Фарид Ахмедов: В Азербайджане запущен инструмент ИИ для оценки имущества
Внутренняя политика
- 07 октября, 2026
- 22:16
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В нотариальной сфере Азербайджана внедряются передовые решения на базе искусственного интеллекта.
Об этом в интервью Report и телеканалу İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.
По словам министра, в рамках цифровизации ведомства запущен новый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта для оценки имущества.
"Мы запустили новый инструмент, работающий на основе искусственного интеллекта для оценки имущества, чтобы граждане, обращаясь к нотариусам с целью купли-продажи, могли заранее определить стоимость имущества", - отметил он.
С полным тестом интервью можно ознакомиться здесь.
Nazir: Əmlakın qiymətləndirilməsi üçün süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən yeni bir alət istifadəyə verilib
Minister: Azerbaijan launches new AI-powered tool for property valuation
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