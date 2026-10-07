Tramp Putinlə telefon danışığı planlaşdırdığını bildirib
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2026
- 22:38
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığının planlaşdırıldığını təsdiqləyib.
"Report" "C-Span"a istinadən xəbər verir ki, Tramp bu barədə Oval kabinetdə jurnalistlərə bildirib.
O, danışığın nə vaxt baş tutacağını dəqiqləşdirməyib.
ABŞ lideri həmçinin xatırladıb ki, 8 müharibəni həll edib və daha birinin həlli artıq yoldadır.
Son xəbərlər
05:24
Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıbDigər ölkələr
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13
Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enibDigər ölkələr
01:41
Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
01:16