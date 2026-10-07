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    Tramp Putinlə telefon danışığı planlaşdırdığını bildirib

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 22:38
    Tramp Putinlə telefon danışığı planlaşdırdığını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığının planlaşdırıldığını təsdiqləyib.

    "Report" "C-Span"a istinadən xəbər verir ki, Tramp bu barədə Oval kabinetdə jurnalistlərə bildirib.

    O, danışığın nə vaxt baş tutacağını dəqiqləşdirməyib.

    ABŞ lideri həmçinin xatırladıb ki, 8 müharibəni həll edib və daha birinin həlli artıq yoldadır.

    Vladimir Putin Donald Tramp
    Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
    MiniBoss
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