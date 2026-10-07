Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 21:54
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как передает Report со ссылкой на C-Span, об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете.
Когда состоится разговор Трамп не уточнил.
Американский лидер также напомнил, что урегулировал восемь войн, и решение "еще одной уже на подходе".
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