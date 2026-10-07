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    Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 21:54
    Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как передает Report со ссылкой на C-Span, об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете.

    Когда состоится разговор Трамп не уточнил.

    Американский лидер также напомнил, что урегулировал восемь войн, и решение "еще одной уже на подходе".

    Дональд Трамп Владимир Путин Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp Putinlə telefon danışığı planlaşdırdığını bildirib
    44 - Tezliklə
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