Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на C-Span, об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете.

Когда состоится разговор Трамп не уточнил.

Американский лидер также напомнил, что урегулировал восемь войн, и решение "еще одной уже на подходе".