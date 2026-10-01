Bloomberg: РФ и Украина проведут новые переговоры о прекращении огня в Черном море

Турция и ООН могут организовать в начале октября новый раунд переговоров по вопросу прекращения огня между РФ и Украиной в Черном море.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

По его словам, посредниками на переговорах выступят представители швейцарской НПО Center for Humanitarian Dialogue. Отмечается, что инициатива, запущенная в сентябре при поддержке ряда стран, направлена на координацию усилий по обеспечению безопасности судоходства и перевозок зерна через Черное море.

Ожидается, что стороны обсудят возможность достижения узкопрофильного соглашения между сторонами конфликта, предусматривающего свободное коммерческое судоходство, а также защиту портовой и энергетической инфраструктуры в данном регионе.

Закрытая встреча, которая состоялась в конце сентября на полях Генассамблеи ООН при участии Турции, США, европейских стран, Индии и Египта, положила начало вышеупомянутой дипломатической инициативе.

Предстоящие переговоры будут учитывать интересы стран, наиболее пострадавших от роста цен на продовольствие. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировых поставок пшеницы, а усиление атак на портовую инфраструктуру в Черном море вызывает опасения относительно дальнейшего экспорта продовольствия.