Эльшад Джабраилов: В домах торжеств необходимо соблюдать требования продбезопасности
- 01 октября, 2026
- 19:15
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В домах торжеств необходимо строго соблюдать требования продовольственной безопасности.
Об этом Report сообщил руководитель Бакинского регионального отделения Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Эльшад Джабраилов.
Он отметил, что банкетные залы относятся к объектам общественного питания группы высокого риска:
"В связи с этим руководители объектов должны контролировать соблюдение требований продовольственной безопасности, уделяя особое внимание санитарно-гигиеническому состоянию кухонь, личной гигиене персонала, а также правилам перевозки, хранения и приготовления продуктов".
Эльшад Джабраилов призвал руководителей объектов общественного питания обеспечить строгое соблюдение требований пищевой безопасности.