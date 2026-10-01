Эльшад Джабраилов: В домах торжеств необходимо соблюдать требования продбезопасности

В домах торжеств необходимо строго соблюдать требования продовольственной безопасности.

Об этом Report сообщил руководитель Бакинского регионального отделения Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Эльшад Джабраилов.

Он отметил, что банкетные залы относятся к объектам общественного питания группы высокого риска:

"В связи с этим руководители объектов должны контролировать соблюдение требований продовольственной безопасности, уделяя особое внимание санитарно-гигиеническому состоянию кухонь, личной гигиене персонала, а также правилам перевозки, хранения и приготовления продуктов".

Эльшад Джабраилов призвал руководителей объектов общественного питания обеспечить строгое соблюдение требований пищевой безопасности.