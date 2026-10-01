Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Эльшад Джабраилов: В домах торжеств необходимо соблюдать требования продбезопасности

    Здоровье
    • 01 октября, 2026
    • 19:15
    Эльшад Джабраилов: В домах торжеств необходимо соблюдать требования продбезопасности

    В домах торжеств необходимо строго соблюдать требования продовольственной безопасности.

    Об этом Report сообщил руководитель Бакинского регионального отделения Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Эльшад Джабраилов.

    Он отметил, что банкетные залы относятся к объектам общественного питания группы высокого риска:

    "В связи с этим руководители объектов должны контролировать соблюдение требований продовольственной безопасности, уделяя особое внимание санитарно-гигиеническому состоянию кухонь, личной гигиене персонала, а также правилам перевозки, хранения и приготовления продуктов".

    Эльшад Джабраилов призвал руководителей объектов общественного питания обеспечить строгое соблюдение требований пищевой безопасности.

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Дома торжеств
    Elşad Cəbrayılov: Şadlıq saraylarında qida təhlükəsizliyi tələblərinə ciddi əməl olunmalıdır
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:13

    Гарибабади: Вашингтон должен в первую очередь нести ответственность за ядерное разоружение

    В регионе
    20:03
    Фото

    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн

    Футбол
    19:54

    Bloomberg: РФ и Украина проведут новые переговоры о прекращении огня в Черном море

    Другие страны
    19:43

    США выделят Египту $320 млн военной помощи вне условий о соблюдении прав человека

    Другие страны
    19:42

    Мухтар Бабаев поблагодарил посла Японии за вклад в развитие сотрудничества

    Внешняя политика
    19:29
    Фото

    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    19:15

    Эльшад Джабраилов: В домах торжеств необходимо соблюдать требования продбезопасности

    Здоровье
    19:15

    АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления

    Происшествия
    19:13

    Генпрокуратура: Азербайджанский военнослужащий задержан на территории Армении

    Происшествия
    Лента новостей