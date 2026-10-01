Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления

    Происшествия
    • 01 октября, 2026
    • 19:15
    АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления

    Дом торжеств "Гюнеш" в Кюрдамирском районе закрыт после массового отравления на свадьбе.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), данное решение было принято на время расследования, проводимого отрудниками ведомства в данном заведении.

    Отмечается, что в рамках проверки были взяты образцы еды, которая подавалась во время торжества, для проведения лабораторного анализа, а также исследованы поверхности и оборудование на кухне.

    Напомним, что число отравившихся на свадьбе в Кюрдамирском районе достигло 91 человека.

    По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

    Кюрдамир Массовое отравление Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
    Фото
    AQTA: Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:13

    Гарибабади: Вашингтон должен в первую очередь нести ответственность за ядерное разоружение

    В регионе
    20:03
    Фото

    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн

    Футбол
    19:54

    Bloomberg: РФ и Украина проведут новые переговоры о прекращении огня в Черном море

    Другие страны
    19:43

    США выделят Египту $320 млн военной помощи вне условий о соблюдении прав человека

    Другие страны
    19:42

    Мухтар Бабаев поблагодарил посла Японии за вклад в развитие сотрудничества

    Внешняя политика
    19:29
    Фото

    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    19:15

    Эльшад Джабраилов: В домах торжеств необходимо соблюдать требования продбезопасности

    Здоровье
    19:15

    АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления

    Происшествия
    19:13

    Генпрокуратура: Азербайджанский военнослужащий задержан на территории Армении

    Происшествия
    Лента новостей