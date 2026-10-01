АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 19:15
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Дом торжеств "Гюнеш" в Кюрдамирском районе закрыт после массового отравления на свадьбе.
Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), данное решение было принято на время расследования, проводимого отрудниками ведомства в данном заведении.
Отмечается, что в рамках проверки были взяты образцы еды, которая подавалась во время торжества, для проведения лабораторного анализа, а также исследованы поверхности и оборудование на кухне.
Напомним, что число отравившихся на свадьбе в Кюрдамирском районе достигло 91 человека.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
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