АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления

Дом торжеств "Гюнеш" в Кюрдамирском районе закрыт после массового отравления на свадьбе.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), данное решение было принято на время расследования, проводимого отрудниками ведомства в данном заведении.

Отмечается, что в рамках проверки были взяты образцы еды, которая подавалась во время торжества, для проведения лабораторного анализа, а также исследованы поверхности и оборудование на кухне.

Напомним, что число отравившихся на свадьбе в Кюрдамирском районе достигло 91 человека.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.