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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 18:50
    Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb

    Kürdəmir rayonunda yerləşən "Günəş" restoranında keçirilən toy məclisi zamanı baş verən zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, məclisdə istifadə olunan qida məhsulları toy sahibi tərəfindən restorana təqdim edilib.

    Araşdırma zamanı istehlaka təqdim olunan qida məhsullarından, restoranda qida ilə təmasda olan işçilərin əllərindən, bundan əlavə mətbəxdə olan səthlərdən, alət və avadanlıqlardan yaxma nümunələri götürülərək müvafiq laboratoriyaya göndərilib.

    Araşdırma yekunlaşanadək "Günəş" restoranının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

    Xatırladaq ki, Kürdəmir rayonunda toyda zəhərlənən şəxslərin sayı 91 nəfərə çatıb. Ötən gün toyda baş verən kütləvi zəhərlənmə faktı ilə bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

    Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb
    Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb
    Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb
    Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb
    Kütləvi zəhərlənməyə görə Kürdəmirdəki restoran bağlanıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Kütləvi zəhərlənmə Kürdəmir
    Foto
    АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления
    MiniBoss
    MiniBoss

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