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    В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление

    Происшествия
    • 30 сентября, 2026
    • 22:58
    В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление

    В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в банкетном зале "Гюняш".

    Согласно предварительной информации, 13 участников мероприятия с симптомами пищевого отравления были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведутся проверки.

    Массовое отравление Кюрдамир
    Kürdəmirdə toyda kütləvi zəhərlənmə baş verib
    MiniBoss
    MiniBoss

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