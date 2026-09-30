В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление
Происшествия
- 30 сентября, 2026
- 22:58
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В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в банкетном зале "Гюняш".
Согласно предварительной информации, 13 участников мероприятия с симптомами пищевого отравления были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведутся проверки.
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