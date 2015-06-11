​В Азербайджане объемы электронной розничной торговли выросли в 2 раза

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане объемы электронной розничной торговли за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 1,9 раз и составили 4,9 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, население приобрело в онлайн-режиме 92,8% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 7,2% - индивидуальных предпринимателей. Непродовольственные товары составили 96,5% оборота рынка электронной торговли.

Согласно статистике, за отчетный период в розничных торговых субъектах потребители приобрели товаров на 9,5 млрд. манатов, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди товаров потребления 50,1% составляют продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 49,9% - непродовольственные товары. Удельный вес непродовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,2 процентных пункта.

Отметим, что за январь-май текущего года объем услуг объектов общественного питания вырос на 13,9%, составив 372,4 млн. манатов, из них 158,9 млн. манатов приходится на юридических лиц, 213,5 млн. манатов - на индивидуальных предпринимателей.