    В Азербайджане могут установить минимальный порог скорости интернета

    ИКТ
    • 25 февраля, 2026
    • 11:50
    В Азербайджане могут установить минимальный порог скорости интернета

    Агентство информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) предложило ввести минимальные требования к скорости интернета в Азербайджане. Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Правления Агентства Наиль Мярданов. По его словам, АИКТ подготовило и направило по назначению предложения, касающиеся введения минимального порога скорости интернета.

    "Сегодня мы намерены перейти к методу жесткого регулирования. После утверждения наших предложений в качестве нормативного документа все провайдеры будут обязаны не допускать предоставления скорости ниже установленного минимального порога. Одновременно мы рассматриваем вопрос ужесточения требований к качеству услуг", - отметил он.

