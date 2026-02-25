В Азербайджане могут установить минимальный порог скорости интернета

Агентство информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) предложило ввести минимальные требования к скорости интернета в Азербайджане. Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Правления Агентства Наиль Мярданов. По его словам, АИКТ подготовило и направило по назначению предложения, касающиеся введения минимального порога скорости интернета.

"Сегодня мы намерены перейти к методу жесткого регулирования. После утверждения наших предложений в качестве нормативного документа все провайдеры будут обязаны не допускать предоставления скорости ниже установленного минимального порога. Одновременно мы рассматриваем вопрос ужесточения требований к качеству услуг", - отметил он.