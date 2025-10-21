В Азербайджане интегрируются электронные системы сельского и водного хозяйства

В Азербайджане продолжается процесс интеграции Электронной информационной системы сельского хозяйства с Электронной системой водного хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за использованием земель Минсельхоза Фиридун Тагиев на конференции в Баку.

По словам Тагиева, итогом этой работы станет объединение данных обеих платформ в Национальной информационной системе пространственных данных.

"Это вопрос национальной безопасности, ведь после интеграции ведомственных баз страна получит единую, защищенную инфраструктуру", - сказал он.