В Азербайджане интегрируются электронные системы сельского и водного хозяйства
ИКТ
- 21 октября, 2025
- 12:18
В Азербайджане продолжается процесс интеграции Электронной информационной системы сельского хозяйства с Электронной системой водного хозяйства.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за использованием земель Минсельхоза Фиридун Тагиев на конференции в Баку.
По словам Тагиева, итогом этой работы станет объединение данных обеих платформ в Национальной информационной системе пространственных данных.
"Это вопрос национальной безопасности, ведь после интеграции ведомственных баз страна получит единую, защищенную инфраструктуру", - сказал он.
