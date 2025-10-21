В Азербайджане интегрируются электронные системы сельского и водного хозяйства

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ИКТ
    • 21 октября, 2025
    • 12:18
    В Азербайджане продолжается процесс интеграции Электронной информационной системы сельского хозяйства с Электронной системой водного хозяйства.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за использованием земель Минсельхоза Фиридун Тагиев на конференции в Баку.

    По словам Тагиева, итогом этой работы станет объединение данных обеих платформ в Национальной информационной системе пространственных данных.

    "Это вопрос национальной безопасности, ведь после интеграции ведомственных баз страна получит единую, защищенную инфраструктуру", - сказал он.

    Azərbaycanda elektron kənd və su təsərrüfatı informasiya sistemləri inteqrasiya olunur
    Azerbaijan integrates electronic agricultural, water management information systems

