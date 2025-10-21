Azərbaycanda elektron kənd və su təsərrüfatı informasiya sistemləri inteqrasiya olunur

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Azərbaycanda Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin (EKTİS) Elektron Su Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminə inteqrasiyası prosesi gedir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Firidun Tağıyev Bakıda keçirilən "Kosmosdan gələn imkanlar: Kosmik müşahidəmizin sosial-iqtisadi inkişafa töhfəsinin 10 ili" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sonda bütün məlumatlar Milli Məkan İnformasiya Sistemində toplanılacaq: "Bu, milli məkanın təhlükəsizliyi deməkdir. Yəni, qurumlar öz sistemlərini qurduqdan sonra ölkənin Milli Məkan İnformasiya Sistemi məhz faydalı GIS sistemlərindən formalaşacaq ki, bu da milli operatorumuzun istehsal etdiyi məlumatlardır".

