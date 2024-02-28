В Азербайджане информационные системы 110 госучреждений переведены в "Правительственное облако"

В Азербайджане 110 государственных учреждений интегрировали свои информационные системы в "Правительственное облако".

В Азербайджане 110 государственных учреждений интегрировали свои информационные системы в "Правительственное облако".

Об этом Report сообщили в ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Было отмечено, что 36 госструктур перевели свои информационные системы в "Правительственное облако" полностью, а остальные - частично.

"В ближайшее время планируется поэтапно интегрировать в "Правительственное облако" информационную систему "Электронные кредиты и гарантии" Фонда развития предпринимательства, а также других госучреждений", - заявили в компании.