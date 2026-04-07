В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-марте 2026 года обработала 4 млн 677 тыс. 755 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Среди обработанных за отчетный период писем 3 млн 258 тыс. 110 доставлены пользователям, а 1 млн 419 тыс. 645 заблокированы из-за вредоносного содержания.

Количество заблокированных писем удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в 2025 году в электронную почтовую службу для госучреждений поступило 17 млн 695 тыс. 349 писем, из которых 12 млн 549 тыс. 565 были доставлены пользователям, а 5 млн 145 тыс. 784 заблокированы из-за вредоносного содержания.