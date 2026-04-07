İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəfə alan bloklanmış zərərli elektron poçtların sayı 2 dəfə artıb

    İKT
    • 07 aprel, 2026
    • 11:17
    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəfə alan bloklanmış zərərli elektron poçtların sayı 2 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) dövlət qurumları üçün yaradılmış elektron poçt xidmətində 4 milyon 677 min 755 elektron məktubu emal edib.

    "Report"un XRİTDX-in məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən 9,7 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 3 ayında emal olunan məktubların 3 milyon 258 min 110-u istifadəçilərə çatdırılıb, 1 milyon 419 min 645-i isə zərərli tərkibli olduğu üçün bloklanıb.

    Bloklanmış məktubların sayı 1 il əvvələ nisbətən isə 2 dəfə artıb.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə dövlət elektron poçt xidmətinə 17 milyon 695 min 349 məktub daxil olub, onlardan 12 milyon 549 min 565-i istifadəçilərə çatdırılıb, 5 milyon 145 min 784-ü zərərli tərkibli olduğu üçün blok edilib.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) Elektron poçt Kibertəhlükəsizlik
    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    Son xəbərlər

    11:48

    IFC Azərbaycana PPP layihələrinin icrasını asanlaşdırmağa kömək edəcək

    Maliyyə
    11:45

    "Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb

    Futbol
    11:44

    Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    11:40

    İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    11:39

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    11:38

    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

    İKT
    11:32

    Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏY

    Milli Məclis
    11:28

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb

    İKT
    11:27

    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti