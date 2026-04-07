Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəfə alan bloklanmış zərərli elektron poçtların sayı 2 dəfə artıb
- 07 aprel, 2026
- 11:17
Bu ilin yanvar-mart aylarında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) dövlət qurumları üçün yaradılmış elektron poçt xidmətində 4 milyon 677 min 755 elektron məktubu emal edib.
"Report"un XRİTDX-in məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən 9,7 % çoxdur.
Bu ilin ilk 3 ayında emal olunan məktubların 3 milyon 258 min 110-u istifadəçilərə çatdırılıb, 1 milyon 419 min 645-i isə zərərli tərkibli olduğu üçün bloklanıb.
Bloklanmış məktubların sayı 1 il əvvələ nisbətən isə 2 dəfə artıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə dövlət elektron poçt xidmətinə 17 milyon 695 min 349 məktub daxil olub, onlardan 12 milyon 549 min 565-i istifadəçilərə çatdırılıb, 5 milyon 145 min 784-ü zərərli tərkibli olduğu üçün blok edilib.