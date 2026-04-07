Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов повысилось на 89%

    • 07 апреля, 2026
    • 12:22
    В Азербайджане в январе-марте 2026 года государственным органам предоставлено 17 новых доменов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 89% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    За отчетный период госорганам также предоставлено 123 новых субдомена, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

    В марте выдано 6 новых доменов и 39 субдоменов, что соответственно в 2 и 2,1 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    В 2025 году государственные органы приобрели 65 новых домена и 285 новых субдоменов.

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Домены и субдомены
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 89 % artıb
    Number of new domains for state agencies in Azerbaijan rises by 89%

