Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 89 % artıb
İKT
- 07 aprel, 2026
- 12:02
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 17 yeni domen verilib.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 89 % çoxdur.
Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 123 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,4 dəfə çoxdur.
Təkcə martda 6 yeni domen və 39 subdomen istifadəyə verilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrünün göstəricilərindən müvafiq olaraq 2 dəfə və 2,1 dəfə çoxdur.
2025-ci ildə dövlət qurumları 65 yeni domen və 285 yeni subdomen alıb.
