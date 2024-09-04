В Азербайджане будет запущена национальная рейтинговая система цифровизации

В ближайшее время в Азербайджане будет введена в эксплуатацию национальная рейтинговая система цифровизации "Polyhedron-Digital radar of Azerbaijan".

В ближайшее время в Азербайджане будет введена в эксплуатацию национальная рейтинговая система цифровизации "Polyhedron-Digital radar of Azerbaijan".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев на мероприятии "Безбумажное правительство: влияние цифровизации и инноваций на окружающую среду" в Баку.

По его словам, в мире существует несколько рейтинговых индексов, с помощью которых оценивается состояние цифровизации стран: "Мы хотим, чтобы Азербайджан занимал высокие места в этих отчетах. Однако мы задались вопросом, как мы можем более комплексно измерить состояние цифровизации нашей страны в соответствии с нашими потребностями. В результате мы сформировали национальную методологию оценки. Подход-механизм измерения под названием Polyhedron полностью согласован с нашей концепцией цифрового развития, он объединяет 3 основных направления и другие фундаментальные вопросы".

Алиев отметил, что Polyhedron сможет проводить оценку по 9 различным компонентам: "Мы можем поделиться этим подходом-методологией с другими странами и организациями. В ближайшее время мы представим эту платформу общественности".